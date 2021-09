Clijsters en Flipkens in de eerste ronde uitgeschakeld in Chicago

Nadat Kim Clijsters in het enkelspel verloor is ze nu ook uitgeschakeld in het dubbelspel, samen met Kirsten Flipkens.

De eerste ronde is voor Kim Clijsters in Chicago ook het eindstation geworden in het dubbelspel. Na een uur en vijf minuten was de partij al voorbij. Kim Clijsters en Kirsten Flipkens verloren met 6-4 en 6-2 van het Poolse duo Magdalena Frech en Katarzyna Kawa.