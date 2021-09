UPDATE: Clijsters pakt een set in eerste wedstrijd in een jaar maar gaat er meteen uit in Chicago, ook Flipkens verliest

We hebben er lang op moeten wachten, maar vanavond was het eindelijk weer zo ver. Kim Clijsters speelde tegen Hsieh Su-Wei in de eerste ronde van de Chicago Fall Tennis Classic. De Taiwanese versloeg Clijsters in drie sets met 6-3, 5-7 en 6-3.

Kim Clijsters kwam vanavond voor de eerste keer na meer dan een jaar opnieuw in actie. Onze landgenote speelde namelijk haar eerste ronde in de Chicago Fall Tennis Classic. Ze speelde tegen Hsieh Su-Wei.

Misschien zou dat wel een haalbare kaart voor Clijsters, want Hsieh Su-Wei is slechts de nummer 97 van de wereld. Hsieh Su-Wei is geen onbekende in het Belgische tennis, want de speelster uit Taiwan is de vaste dubbelpartner van Elise Mertens.

Update: Clijsters begon dus met goede moed en won ook de drie spelletjes. Nadien begon Hsieh echter aan een reeks van acht(!) gewonnen spelletjes op rij. Clijsters zette de situatie nog knap recht in de tweede set en kon van op de baseline haar power etaleren. Wanneer ze aan het bewegen werd gezet, werd het een stuk moeilijker. Clijsters won wel een set, maar ging in drie sets onderuit in haar eerste match sinds 2 september 2020.

Ook Kirsten Flipkens is reeds uitgeschakeld op het toernooi van Chicago. Flipkens was een tijd out door een enkelblessure, maar hervatte in Illinois de competitie. De Amerikaanse Danielle Collins klopte haar met 6-4 en 6-2.