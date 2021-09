Alison Van Uytvanck plaatst zich voor tweede ronde Astana Open na overwinning tegen nummer 524 van de wereld

Deze ochtend speelde Alison Van Uytvanck haar eerste ronde op de Astana Open. Onze landgenote, de nummer 89 van de wereld, nam het op tegen Zhibek Kulambayeva, de nummer 524 van de wereld.

Van Uytvanck had het echter niet onder de markt tegen haar tegenstander. Kulambayeva kreeg namelijk vleugels aangezien ze in haar thuisland Kazachstan aan het werk was. Toch ging de eerste set naar Van Uytvanck met 6-3.

Ook in de tweede set kon Kulambayeva goed weerwerk bieden, maar Van Uytvanck sloeg opnieuw op het juiste moment toe en haalde ook set twee binnen met 6-4. Onze landgenote staat dus in de tweede ronde van de Astana Open.