Kim Clijsters kent eerste tegenstander bij nieuwe Kimback

Clijsters keert terug naar de court op het WTA-toernooi van Chicago. Daar speelt onze landgenote haar eerste wedstrijd in meer dan een jaar.

Ze zal moeten opdraven tegen de Taiwanese Hsieh Su-Wei, sinds kort de nieuwe dubbelpartner van Elise Mertens.

De loting had alleszins slechter kunnen zijn voor Clijsters. De voormalige nummer één van de wereld heeft geen ranking, Su-Wei staat op plaats 93.

Main draw singles @ChiTennisFest, where Elina Svitolina, Garbiñe Muguruza, Belinda Bencic, and Anastasia Pavlyuchenkova are the top seeds.



1R: Kim Clijsters will face Hsieh Su-Wei. The former No.1 playing her 1st match since 2020 and 4th since her 2012 retirement. pic.twitter.com/9uHvKSv8GB