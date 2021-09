Europa uitstekend begonnen aan de Laver Cup: 3-1 voorsprong tegen de rest van de wereld na overwinningen Rublev, Berrettini en Ruud

Deze dagen staat in Boston de Laver Cup op het programma in het tennis. Daarin neemt Europa het op tegen de rest van de wereld. De Europeanen zijn goed begonnen, want na vier wedstrijden staan ze 3-1 voor.

De Noor Casper Ruud mocht als eerste opdraven op de Laver Cup. De nummer 10 van de wereld haalde het van Reilly Opelka, de Amerikaanse nummer 19 van de wereld. Het werd 6-3 en 7-6 (7/4). Ook Matteo Berrettini, de Italiaanse nummer 7 van de wereld, won zijn match. Hij verschalkte de Canadees Félix Auger-Aliassime, de nummer 11 van de wereld, met 6-7 (3/7), 7-5 en 10-8. Daarna was het de beurt aan Rublev, de Rus die op de vijfde plaats staat in de ranking. Hij kreeg een wedstrijd tegen Diego Schwartzman voorgeschoteld en hij haalde het ook van de Argentijnse nummer 15 van de wereld, al had Rublev het niet onder de markt: 4-6, 6-3 en 11-9. Een 3-0 voorsprong voor Europa dus, maar in de laatste match van de dag ging de overwinning wel naar de rest van de wereld. In het dubbelspel haalden John Isner en Denis Shapovalov het van Alexander Zverev en Matteo Berrettini met 4-6, 7-6 (7/2) en 10-1.