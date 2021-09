Ruben Bemelmans plaatst zich voor dubbelfinale op Challengertoernooi in Zwitserland

In het Zwitserse Biel staat deze dagen een Challengertoernooi op het programma. Onze landgenoot Ruben Bemelmans maakt indruk in het dubbelspel, want hij kon zich plaatsen voor de dubbelfinale.

Ruben Bemelmans doet in het Zwitserse Biel een gooi naar de titel in het dubbelspel. In de halve finales van het Challengertoernooi kon onze landgenoot en zijn ploegmaat Daniel Masur het duo Treat Huey en Frederik Nielsen verslaan in twee sets.

In beide sets sloegen de Belgische tennisser en de Duitser op het juiste moment toe, want ze wonnen met 6-4 en 7-5. In de finale wacht een duel tegen Lima Broady en Luke Johnson of Marc-Andrea Huesler en Dominci Stricker.