David Goffin komt met geweldig nieuws: "Het begin van ons nieuwe hoofdstuk"

Het tennisseizoen van David Goffin was er één om snel te vergeten, maar privé gaat het wel uitstekend met onze landgenoot. Zo is hij getrouwd met zijn vriendin Stéphanie Tuccitto. Goffin maakte zelf het nieuws bekend.

David Goffin is begonnen aan nieuw hoofdstuk in zijn leven. Onze 30-jarige landgenoot is namelijk in het huwelijksbootje gestapt met Stéphanie Tuccitto. "Het begin van ons nieuwe hoofdstuk", laat Goffin zelf weten op Instagram.