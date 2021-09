Dat zat er aan te komen: Naomi Osaka geeft verstek voor het toernooi van Indian Wells

Indian Wells, één van de hoogst aangeschreven toernooien, zal het zonder Naomi Osaka moeten stellen. De Japanse laat verstek gaan en dat is uiteraard geen verrassing. Osaka beleeft op sportief vlak niet de beste maanden uit haar carrière.

Dat is nog zacht uitgedrukt. Die sportief moeilijke periode loopt ook samen met de klachten van Osaka over mentale problemen. In juni gaf ze na de eerste ronde op Roland Garros op omdat ze de pers niet te woord wilde staan op persconferenties. Sindsdien speelde de Japanse drie toernooien, maar geen enkel werd een succes.

Op de Olympische Spelen in eigen land sneuvelde ze al in de achtste finales. Ook in Cincinnati was dat het eindstation. Op de US Open, een toernooi dat al tweemaal op haar palmares staat, verloor ze al in de derde ronde van latere finaliste Fernandez. Osaka is ondertussen gezakt naar de achtste plaats op de wereldranglijst.

2018 Champion Naomi Osaka has withdrawn from #BNPPO21.



We look forward to seeing you in 2022, Naomi 💚🌴 pic.twitter.com/Sz6tCZ7wdI — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) September 22, 2021

Op Indian Wells zal ze niet in actie komen. Osaka heeft daar zelf nog geen uitleg bij gegeven, maar de toernooiorganisatie heeft het nieuws wel reeds bevestigd.