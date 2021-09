Caroline Wozniacki maakt datum en tegenstander bekend voor haar allerlaatste wedstrijd

Het draait de laatste jaren iets minder bij Caroline Wozniacki, de ex-nummer één van de wereld in het tennis. De Deense speelster heeft dan ook besloten om afscheid te nemen van de sport, maar ze zal nog wel één allerlaatste wedstrijd spelen.

Zo maakte Caroline Wozniacki op Twitter bekend dat ze haar laatste wedstrijd op 9 februari 2022 in Kopenhagen zal afwerken. Haar tegenstander zal dan de Duitse Angelique Kerber zijn.

Excited to announce we found a date for my “Final Match” in Copenhagen! It is going to be February 9, 2022 in Royal Arena against my great friend @AngeliqueKerber ! Can’t wait to see you there!! pic.twitter.com/tdreCznV7s