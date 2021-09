Ruben Bemelmans verliest in eerste ronde van Biel

Ruben Bemelmans is er niet in geslaagd te winnen in de eerste ronde van het Challengertoernooi in het Zwitserse Biel.

Onze landgenoot verloor in drie sets van de Zwitser Marc-Andrea Huesler, het zevende reekshoofd in Biel. Het werd 6-3, 3-6 en 7-6 (7/5). De wedstrijd duurde twee uur en vijf minuten. Daardoor mist Bemelmans in de volgende ronde een duel met de Fransman Enzo Couacaud. Dinsdag plaatste Bemelmans zich wel voor het dubbelspel, samen met de Duitser Daniel Masur. In de volgende ronde spelen ze tegen de Fransman Maxime Janvier en de Indiër Arjun Kadhe.