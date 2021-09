📷 Simona Halep zet samenwerking met coach stop na zes jaar

De Roemeense liet het nieuws weten op haar sociale media. "Na zes wondermooie jaren van samenwerken, hebben Darren Cahill en ik beslist dat het tijd is onze werkrelatie te beëindigen", schrijft ze op Twitter. "Bedankt voor alles D. om van mij een betere tennisspeelster en een beter mens te maken."

Onder Cahill won ze Roland Garros in 2018 en Wimbledon in 2019. De ex-nummer één van de wereld staat momenteel veertiende na heel wat blessureleed.

After six wonderful years working together, @darren_cahill and I have decided that it’s time to end our working relationship.



Thank you D for everything, for making me a better tennis player and a better person. 🤗🙏🏼 pic.twitter.com/VOEt4i81Bf