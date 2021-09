Goed nieuws voor Joachim Gérard: onze landgenoot is opnieuw thuis nadat hij met spoed werd opgenomen in een ziekenhuis in Tokio

Joachim Gérard was actief op de Paralympische Spelen in Tokio, maar daar werd onze landgenoot onwel. Hij werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis, maar ondertussen zou onze landgenoot wel terug thuis zijn.

Het gaat opnieuw beter met Joachim Gérard. Op de Paralympische Spelen in Tokio werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij onwel was geworden. Volgens Het Laatste Nieuws gingen de eerste berichten toen over hartproblemen.

Maar op Instagram laat onze landgenoot weten dat hij opnieuw thuis is. Het is nog onduidelijk of alle problemen bij de rolstoeltennisser van de baan zijn, maar het is wel zeer goed nieuws dat hij opnieuw thuis is.