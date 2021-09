European Open vindt leuke vervanger voor David Goffin, ook heel wat spelers uit top 20 present

De European Open wordt van 17 tot 24 oktober gehouden in Antwerpen. Met Andy Murray werd een waardige vervanger gevonden voor publiektrekker David Goffin.

In 2019 won Andy Murray de European Open. Met een wildcard is hij midden oktober in Antwerpen van de partij. De organisatie kondigde eerder al de komst van Grigor Dimitrov en Jannik Sinner aan. Daar mogen nu ook nog de Canadees Félix Auger-Aliassime, de Argentijn Diego Schwartzman, de Spanjaard Pablo Carreño Busta, de Chileen Cristian Garin, de Spanjaard Roberto Bautista Agut en de Amerikaan Reilly Opelka aan toegevoegd worden.

"Deze editie wordt echt top. We zijn blij dat we opnieuw heel wat grote namen hebben kunnen strikken. Andy Murray is en blijft een absolute topspeler en publiekslieveling. Hij zette de Lotto Arena in 2019 meermaals in lichterlaaie", zei toernooidirecteur Dick Norman op een persconferentie in het Antwerpse Havenhuis.

"Hij zal veel concurrentie hebben om het laken naar zich toe te trekken, want het deelnemersveld is dit jaar nog een stuk sterker dan alle vorige edities. Zo hebben we maar liefst zeven spelers uit de top 20 en dat is echt uitzonderlijk. We groeien jaar na jaar en we voelen dat steeds meer spelers van absoluut wereldtopniveau er graag bij willen zijn in Antwerpen."

Andere Belgen

Ook Zizou Bergs krijgt een wildcard voor de hoofdtabel. Sander Gillé en Joran Vliegen zullen in Antwerpen de dubbel spelen. Ook rolstoeltennissers Joachim Gérard en Jef Vandorpe zullen de dubbel spelen.

Toeschouwers moeten een Covid Safe Ticket kunnen tonen. "We hebben met een heel gemotiveerde ploeg maanden keihard gewerkt om net als vorig jaar een veilig toernooi te organiseren. We garanderen dan ook dat we de fans in veilige omstandigheden van toptennis zullen kunnen laten genieten", aldus organisator Kristoff Puelinckx, CEO van Tennium.