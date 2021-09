Michael Geerts blikt terug op Davis Cup: "Kapitein Johan Van Herck is altijd positief gebleven"

Michael Geerts maakte een fantastisch debuut in de Davis Cup. Hij hielp met zijn zege tegen Hugo Dellien ons land mee aan de zege tegen Bolivia.

Drie sets had Geerts nodig om voorbij Hugo Dellien te geraken. De Boliviaan stond maar liefst 145 plaatsen hoger op de ATP-ranking dan Geerts. "Dit was één van de mooiste zeges in mijn carrière", zei Geerts achteraf. "Er is niets mooier dan voor je land spelen. Zo een match spelen in zo'n lastige situatie is ongelooflijk. Ik ben heel blij dat ik België langszij kon brengen."

Geert kwam in de plaats van de geblesseerde Zizou Bergs. Met de 0-2-achterstand was de druk gigantisch groot voor Geerts. “In de tweede set had ik op een paar breakkansen wat agressiever kunnen zijn, maar voor het overige ben ik heel tevreden over mijn prestatie. Het was een heel zware match. Op het einde had ik krampen, maar mijn tegenstander ook. Niet verwonderlijk bij deze hitte en vochtigheid. Gelukkig was ik nog net wat frisser dan hem."

De 0-2-achterstand heeft de Belgen niet uit hun lood geslagen. “Kapitein Johan Van Herck is altijd positief gebleven. Hij heeft ons gemotiveerd, ons gezegd dat het niet voorbij was en dat we ervoor moesten vechten. Dat hebben we dan ook gedaan."