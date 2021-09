België zet scheve situatie in Davis Cup helemaal recht

Na de twee nederlagen tegen Bolovia op de eerste dag van de Davis Cup hebben de Belgen met drie overwinningen de scheve situatie helemaal rechtgezet.

In de Davis Cup hebben de Belgen in het dubbel gewonnen van Bolovia in twee sets. Sander Gillé en Joran Vliegen hebben hun Davis Cup-wedstrijd tegen Bolivië gewonnen in twee sets. Het werd 6-3 en 6-4.

Zizou Bergs werd in de vierde partij, de derde in het enkelspel, vervangen door Michaël Geerts. Hij versloeg Hugo Dellien in drie sets: 6-4, 4-6 en 6-2.

In de beslissende vijfde wedstrijd won Ruben Bemelmans het enkelspel tegen Murkel Dellien. Het werd 7-6 en 6-2 in net geen twee uur tijd.

Door deze 2-3-overwinning mag België deelnemen aan barrages voor een plaats in de Davis Cup Finals 2022.