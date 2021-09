Greet Minnen en Alison Van Uytvanck pakken dubbelspel op Luxemburg Open

Greet Minnen en Alison Van Uytvanck hebben de dubbeltitel gepakt op het toernooi van Luxemburg.

Greet Minnen en Alison Van Uytvanck hebben Kimberley Zimmerman en haar Nieuw-Zeelandse partner Erin Routliffe geklopt in de finale van het dubbelspel in Luxemburg.

In 2018 won het Belgische koppel al de finale in Luxemburg. Het was de derde finale in het WTA-circuit voor de twee. Eerder dit seizoen waren ze runner-up in Belgrado.

Minnen en Van Uytvanck trokken de wedstrijd naar zich toe met twee keer 6-3. Dat gebeurde in net geen uur tijd.