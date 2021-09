België neemt het in Daviscup op tegen Bolivia: eerste wedstrijd is voor Ruben Bemelmans

In de Daviscup staat België voor een confrontatie met Bolivia. De eerste wedstrijd zal zaterdag rond 17u afgewerkt worden en daarin zal Ruben Bemelmans in actie komen. Hij neemt het op tegen Hugo Dellien.

Onze landgenoot zal de eerste wedstrijd afwerken tegen Hugo Dellien. Nog op zaterdag komt Zizou Bergs in actie. Hij zal de tweede wedstrijd tegen Murkel Dellien spelen. De andere wedstrijden zijn voor zondag.