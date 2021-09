Topreekshoofd in Portugal ruimschoots te sterk voor Belgische Marie Benoît in kwartfinales

Marie Benoît had de kwartfinales bereikt op een ITF-toernooi in Portugal. Daarin was topreekshoofd Saisai Zheng wel ruimschoots te sterk. De Chinese sprak al haar ervaring aan en kon zich relatief vlot ontdoen van Benoît. Het werd 6-3 en 6-1.

Benoît had wellicht al snel door dat het een moeilijke opgave ging worden, want na drie games stond ze ook 3-0 achter. Onze landgenote trachtte zich wel vast te bijten in de match. Zelfs in de games die hierna gewonnen werden door Zheng, ging dat toch niet zo gemakkelijk.

Ondanks het setverlies had Benoît op dat moment dus nog goede moed en de eerste twee spelletjes van de tweede set waren ook felbevochten. Toen Benoît bij 2-1 niet kon terugbreaken, werd wel duidelijk dat de weg voor Zheng naar de zege open lag. Die aarzelde nadien niet meer en nam nog verder afstand. Alle games die nog over bleven, graaide ze mee. Voor Benoît eindigt het toernooi in de kwartfinales.