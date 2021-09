Greet Minnen en Alison Van Uytvanck spelen dubbelfinale in Luxemburg tegen andere landgenote

Minnen en Van Uytvanck klopten na het tweede ook het derde reekshoofd in Luxemburg. De finaleplaats is zo alvast binnen. In die finale komen ze met Kimberley Zimmermann nog een Belgische tegen. Zij plaatste zich samen met de Nieuw-Zeelandse Erin Routliffe voor de eindstrijd.

In de halve finales namen Minnen en Van Uytvanck het op tegen het Japanse duo Hozumi/Ninomiya. Het openingsspel was nog voor de Japanse meisjes, de rest van de eerste set was grotendeels voor Minnen en Van Uytvanck. Bij 5-1 zagen de twee partners hun tegenstandsters nog dichterbij komen. Uiteindelijk ging de eerste set naar Minnen en Van Uytvanck met 6-3. Ze liepen ook 3-0 uit in de tweede set. De overwinning lag dan al op hen te wachten, maar Hozumi en Ninomiya kwamen helemaal terug tot 3-3. Die drongen op het eind van set twee nog aan en hadden bij één setpunt en één beslissend punt de kans om alles in evenwicht te brengen. Dat lukte niet en Minnen en Van Uytvanck haalden de tiebreak vlot binnen: 6-3 en 7-6 (7/2) dus. De kwalificatie voor de finale was een feit. FINALE MET DRIE BELGISCHE SPEELSTERS Eerder op de dag hadden Kimberley Zimmermann en haar dubbelpartner zich al geplaatst voor de finale. Ze haalden het van het Russische duo Diatchenko/Sizikova. Vanaf 4-4 in de eerste set hadden Zimmermann en Routliffe het betere van het spel. Het werd 6-4 en 6-2.