Elise Mertens veert recht met rug tegen de muur en plaatst zich voor kwartfinales in Luxemburg

Ook Elise Mertens kwam voor het eerst in actie in Luxemburg. Ze werd met de rug tegen de muur gezet door de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich. In dat soort situaties komt de beste Mertens al eens bovendrijven. Onze landgenote sleepte de zege nog uit de brand.

Vroeg in de partij leek het er goed uit te zien voor Mertens, die 3-1 voor kwam in de eerste set. In de eerstvolgende spelletjes was het telkens net niet voor Mertens. In die mate zelfs dat in totaal zeven games op rij naar Sasnovich gingen. Dat was voor haar meer dan voldoende om de eerste set te pakken.

MERTENS HERPAKT ZICH NA 7 VERLOREN GAMES OP RIJ

In de tweede set kwam Sasnovich dus ook 0-2 voor. De nederlaag loerde om de hoek voor Mertens, maar die herpakte zich knap en begon zelf aan zo'n reeks van opeenvolgende gewonnen games. Zes spelletjes na mekaar haalde Mertens binnen, zo dwong ze een derde set af.

Daarin bleef het gelijkop gaan tot 3-3, waarna Sasnovich een kloofje sloeg. Mertens nu echt met de rug tegen de muur. De Belgische won nadien nog eens vier spelletjes op rij en ging alsnog erop en erover. Met 3-6, 6-2 en 7-5 plaatste ze zich dus toch voor de kwartfinales.