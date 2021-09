Elise Mertens herstelt niet na twee gemiste setballen en stuit op vijfde reekshoofd in kwartfinales in Luxemburg

Nadat ze zich voorbij Sasnovich knokte, mocht Elise Mertens zich in Luxemburg voor de kwartfinales opmaken. Volgende tegenstandster was Markéta Vondroušová, vijfde reekshoofd en eerder in het toernooi te sterk voor Van Uytvanck. Mertens was dus gewaarschuwd.

Mertens, zelf het tweede reekshoofd, pakte meteen de eerste twee spelletjes. Vondroušová sloeg wel onmiddellijk terug. Zo waren beide dames on serve bij het aanbreken van de beslissende fase in de eerste set. Mertens ging op dat moment nog eens door de opslag van haar tegenstandster, maar kreeg de set niet uitgeserveerd. Ondanks twee setballen voor onze landgenote ging Vondroušová erop en erover. Dat was uiteraard een ferme mentale tik voor Elise Mertens, eentje waarvan ze niet meer zou herstellen. Mertens won nog wel het openingsspel in de tweede set, maar zag Vondroušová vervolgens afstand nemen. Vijf spelletjes op rij gingen naar de Tsjechië. Meer dan nog één keer een game winnend afsluiten zat er niet in voor Mertens. Vondroušová serveerde zich met een blanco opslagspel naar winst: het werd 7-5 en 6-2.

Lees ook... Elise Mertens veert recht met rug tegen de muur en plaatst zich voor kwartfinales in Luxemburg