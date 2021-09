Heuglijk nieuws naast de baan: Simona Halep stapt in het huwelijksbootje

Sportief heeft ze al meer fortuinlijke periodes gekend, naast de baan heeft Simona Halep wel het geluk gevonden. De Roemeense is in het huwelijksbootje gestapt met haar vriend Toni. De plechtigheid vond woensdag plaats in Constanta.

Simona Halep moest door blessures passen voor Roland Garros en Wimbledon. Op de US Open verloor ze al in de achtste finales. De voormalig nummer 1 van de wereld staat hierdoor niet meer in de top tien. Even geen geluk in de sport, maar wel in de liefde: Halep is getrouwd met haar verloofde.

The official signing today of marriage for Simo and Toni in Romania❤️ Congratulations and big hugs to you both. An amazing couple. Have a great celebration with family and friends tonight! 🍾💃🕺 pic.twitter.com/w3tFr1oxFJ — Darren Cahill (@darren_cahill) September 15, 2021

Ook haar trainer Darren Cahill was erbij en deelde alvast schitterende foto's van op het trouwfeest van Simona Halep. Zelf zette ze ook een filmpje op Instagram van de vermoedelijke openingsdans. Met een hartje erbij, dat zegt genoeg. Van harte proficiat, Simona!