Greet Minnen gaat er net als partner Van Uytvanck uit in Luxemburg tegen Tsjechische tegenstandster

Greet Minnen had zich na een thriller kunnen plaatsen voor de achtste finales. Met de Tsjechische Marie Bouzková aan de andere kant van het net moest ze opnieuw vol aan de bak. Deze keer slaagde Minnen er niet in om de winst uit de brand te slepen.

Van Uytvanck was er in Luxemburg al een ronde eerder uitgegaan tegen Vondroušová en nu was er dus opnieuw een Belgisch-Tsjechisch duel. Minnen won haar eerste opslagspel, maar zag vervolgens Bouzková uitlopen van 1-1 naar 4-1. Minnen kwam nog twee keer op breakpunt. Desondanks kon Bouzková de eerste set uitserveren.

Een domper voor Minnen dat ze net niet kon terugbreaken en ook dat ze er net niet in slaagde om aan te haken in het begin van de tweede set. Bouzková won dus de belangrijke punten en duwde door richting 4-0. Minnen kwam vervolgens wel nog eens op het scorebord. Meer dan dat, zat er echter niet in. Met 6-3 en 6-1 was de winst voor Bouzková.