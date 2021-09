Greet Minnen en Alison Van Uytvanck schakelen heel knap tweede reekshoofd uit in dubbel in Luxemburg

Minnen en Van Uytvanck mochten in Luxemburg nog eens bewijzen dat ze op het terrein even goede partners zijn dan in het echte leven. In de kwartfinales van het dubbelspel namen ze het op tegen het tweede reekshoofd, Zhang en Mirza.

Lang geen evidente opdracht dus. Minnen en Van Uytvanck zaten van in het begin wel aardig in de match, maar Zhang en Mirza sprongen beter met hun kansen om. Dat liet hen toe om vanaf 2-2 drie spelletjes op rij te winnen en ook de eerste set te pakken. In de tweede set waren het Minnen en Van Uytvanck die bij 1-1 met een soortgelijke tussenspurt konden uitpakken. Ook voor hen leidde dat tot setwinst.

Er moest dus een super tiebreak aan te pas komen om te bepalen wie doorging naar de halve finales. Beide dubbelteams gaven mekaar lang geen duimbreed toe, tot Minnen en Van Uytvanck bij 7-7 toch een kloofje konden slaan. Het tweede matchpunt was raak: Minnen en Van Uytvanck schakelden na een spannende wedstrijd het tweede reekshoofd uit! Eindstand: 3-6, 6-3 en [10-8].

OOK ZIMMERMANN EN BENOIT IN ACTIE

Kimberley Zimmermann was al zeker van een plek in de halve finales. Met Erin Routliffe versloeg ze in de kwartfinales Eikeri en Gracheva met 5-7, 6-2 en [10-8]. Marie Benoit is dan weer in Portugal aan het spelen op een ITF-toernooi. In het enkelspel bereikte ze de kwartfinales door Rosca te verslaan met 4-6, 6-4 en 6-4. Samen met Rosca verloor ze in de halve finales van het dubbel met 6-1 en 6-4 van Barnett en Nicholls.