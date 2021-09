Bonaventure gaat niet lang mee in enkelspel in Valencia en verslikt zich in Griekse

Het ITF-toernooi van Valencia is geen succes geworden voor Ysaline Bonaventure. Haar Griekse opponente Papamichail was te sterk voor onze landgenote en zo zit het er na de eerste ronde al op in het enkelspel. Het werd 6-4 en 6-2.

Ysaline Bonaventure staat nochtans hoger op de wereldranglijst en kende ook de betere start. Vanaf een 2-4-stand in haar voordeel, zou ze echter nog zelden op het scorebord geraken. Despina Papamichail ging erop en erover en haalde zo alsnog de eerste set binnen. Waar Bonaventure aan het einde van die set de belangrijke punten niet kon winnen, was ze in de eerste vier games van set twee de enige speelster die geen druk kon zetten op de service van de tegenstandster. Bij 4-0 won ze dan toch nog eens twee spelletjes. Meer was haar niet gegund: de volgende twee spelletjes gingen opnieuw naar Papamichail en zo was de wedstrijd beslecht. In het dubbelspel is Bonaventure wel nog actief.