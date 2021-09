Tennissers aan de slag in Daviscup: "Niet echt de sfeer van anders"

In Paraguay nemen de Belgische mannen in het tennis het dit weekend op tegen Bolivia in de Daviscup.

De inzet is een plaatsje voor de Qualifiers van 2022. "We hebben een ploeg die moet kunnen winnen", zegt kapitein Johan Van Herck aan Sporza. Zonder David Goffin en Kimmer Coppejans wordt dat niet eenvoudig. Door de coronacrisis wordt het anders dan anders. "Dat is wel een beetje speciaal, want veel meer dan wat velden is hier niet. Alles is hier wel oké, al is het heel beperkt. Er mogen ook maar 200 mensen aanwezig zijn. Je voelt niet echt de Daviscupsfeer.” De afwezigheden van Goffin en Coppejans waren al een tijdje duidelijk. Goffin is geblesseerd, maar had ook al zijn huwelijk gepland dit weekend. Coppejans kan op elk moment vader worden en wou thuis blijven. Met Zizou Bergs en Michael Geerts zitten er twee nieuwkomers in de selectie.