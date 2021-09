Kimberley Zimmermann verder in dubbelspel van Luxemburg

Op het WTA-toernooi van Luxemburg gaat Kimberley Zimmermann in het dubbelspel verder naar de tweede ronde.

Samen met de Nieuw-Zeelandse Erin Routliffe won Zimmermann van de Wit-Russische Lidziya Marozava en de Roemeense Andreea Mitu.

Zij waren het vierde reekshoofd in Luxemburg. De partij eindigde op 6-4 en 7-5, na anderhalf uur spelen. In de kwartfinales wachten de Noorse Ulrikke Eikeri en Russin Varvara Gracheva.

Minnen plaatste zich in Luxemburg al voor het enkelspel. Alison Van Uytvanck werd uitgeschakeld. Elise Mertens was vrij in de eerste ronde.

In het dubbelspel komen Minnen en Van Uytvanck nog in actie tegen de Australische Astra Sharma en de Nederlandse Rosalie van der Hoek.