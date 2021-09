Voormalige Roland Garros-finaliste te sterk voor Alison Van Uytvanck in Luxemburg

Het enkelspel in Luxemburg zit er al snel op voor Alison Van Uytvanck. Met ex-Roland Garros-finaliste Markéta Vondroušová kreeg ze meteen een sterke tegenstandster voorgeschoteld. Dat bleek ook op het terrein, want Van Uytvanck was niet opgewassen tegen de Tsjechische.

Vondroušová is het vijfde reekshoofd op het WTA-toernooi van Luxemburg en schoot uitstekend uit de startblokken. De eerste vier spelletjes waren allemaal voor haar. Van Uytvanck deed nog wat ze kon en versierde zelfs twee breakpunten. Die kon ze niet benutten, waarna de eerste set door Vondroušová werd binnengehaald. In de tweede set was de serveerder baas en volgde er dus een karrenvracht aan breaks. De meesten waren in het voordeel van Vondroušová, die van 1-1 naar 4-1 ging. Van Uytvanck kroop nog enigszins dichterbij en milderde tot 5-3. Ze kon echter simpelweg niet voldoende punten binnenhalen op de eigen service: met 6-2 en 6-3 ging de overwinning naar haar tegenstandster.