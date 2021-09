Novak Djokovic toont zich een waardige verliezer: "Daniil, je verdient absoluut je eerste Grand Slam-titel"

Op Twitter had Djokovic lovende woorden voor Daniil Medvedev. Ook Emma Raducanu, de verrassende winnares bij de vrouwen, kon op mooie complimenten rekenen van de nummer één van de wereld bij de mannen.

"Felicitaties aan beide kampioenen. Geweldig sprookjesverhaal bij de vrouwen met 2 tieners in de finale. Emma je bent fantastisch Daniil, je verdient absoluut je eerste Grand Slam titel", aldus Novak Djokovic.

Congratulations to both Champions. Amazing fairytale story on woman’s side with 2 teenagers competing in the finals. Emma you are fantastic 👏🙌 Daniil,you absolutely deserve your first Grand Slam title Молодец! Аплодирую 👏 #USOpen pic.twitter.com/cw0h7UXNTN