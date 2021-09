Greet Minnen heeft het niet onder markt, maar plaatst zich wel voor volgende ronde in Luxemburg

Greet Minnen heeft zich in Luxemburg kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Na een lange wedstrijd haalde onze landgenote het in drie sets. Het werd 7-6 (7/4), 6-7 (1/7) en 7-6 (7/2).

Greet Minnen nam het in de 1/16e finales in Luxemburg op tegen Nuria Párrizas Díaz, de nummer 88 van de wereld. Minnen, zelf de nummer 78 van de wereld, had het niet onder de markt in de eerste set, maar won wel met 7-6 (7/4).

Ook in de tweede set waren beide dames aan elkaar gewaagd, maar dan ging setwinst naar Párrizas Díaz met 6-7 (1/7). De derde set moest dus beslissen en daarin toonde Minnen zich in de cruciale fase de sterkste. Het werd 7-6 (7/2) en dus gaat Minnen door naar de volgende ronde.