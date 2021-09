Stosur en Zhang pakken titel bij dames op US Open ten koste van Amerikaans talent Gauff en diens dubbelpartner

Ervaring boven jeugd, dat is het verhaal van de dubbelfinale op de US Open bij de dames. Gauff geldt op haar zeventiende als één van dé grootste tennistalenten. Samen met haar landgenote McNally deed ze een gooi naar een Grand Slam in het dubbel. Stosur en Zhang stonden echter in de weg.

De Australische en Chinese draaien al heel wat jaartjes mee op de tour en kennen dus het klappen van de zweep. Ze wisten ook in het tweede deel van de eerste set het verschil te maken. Gauff en McNally lieten zich echter niet van hun stuk brengen. In de tweede set was het precies het omgekeerde scenario.

BESLISSENDE BREAK NAAR STOSUR EN ZHANG

De derde set moest dus beslissen over de grandslamtitel. Opnieuw zagen we hetzelfde beeld: beide duo's die aan mekaar gewaagd waren in de eerste zes games van de set. Bij twee breakpunten voor Gauff en McNally in het zevende game, zetten Stosur en Zhang de scheve situatie recht, om nadien verder te gaan op dat elan.

Het waren Stosur en Zhang die dus de break forceerden en die konden ze ook bevestigen. Met 6-3, 3-6 en 6-3 was de overwinning vervolgens een feit en was de US Open-titel voor hen binnen.