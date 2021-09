Het is het moment van Medvedev: eerste grandslamtitel voor de Rus en niet volledige 'Grand Slam' voor Djokovic

Sowieso ging een mijlpaal bereikt worden, of het nu Djokovic of Medvedev was die de US Open won. Djokovic had de kans om in één jaar alle vier grandslamtoernooien te winnen en als enige op 21 Slams te komen. Medvedev kon zijn eerste grandslamtitel veroveren.

Met de nummers 1 en 2 van de wereld tegenover mekaar, kreeg de US Open alleszins zijn droomfinale. Was het de afspraak met de geschiedenis die Djokovic parten speelde? Of ligt de verdienste toch vooral bij de weergaloos acterende Medvedev? Wellicht is het wat van beiden, maar we zullen toch vooral uitgaan van het laatste. Medvedev had in elk geval de touwtjes stevig in handen.

Dat was al zo in de eerste twee games en dat was ook meteen beslissend voor de uitkomst van de eerste set. Niet dat het niet spannend was: in elke set lag het wel vrij dicht bijeen, maar Medvedev was telkens een tikkeltje beter. Nadat hij een break in het midden van set twee kon bevestigen, mocht hij al beginnen te dromen.

BEVESTIGING VAN WINST OP ATP FINALS

Dat was helemaal het geval toen Medvedev in de derde set meteen 4-0 uitliep. Djokovic brak nog wel één keer terug, maar dat nog een keer doen was te veel gevraagd. Medvedev won de US Open-finale met driemaal 6-4. Medvedev had in 2020 al eens de ATP Finals gewonnen, maar zijn eerste grandslamtitel is de grootste triomf in zijn carrière. Geen volledige 'Grand Slam' voor Nole: het winnen van alle grandslamtoernooien lukte net niet.