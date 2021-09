De US Open was historisch op een andere manier dan vooraf verwacht werd

De US Open zit er op en was simpelweg historisch. In dat opzicht is zeker aan de verwachtingen voldaan. Wel op een andere manier dan aanvankelijk gedacht werd. De vierde grandslamtitel voor Djokovic kwam er niet, bij de dames wel de eerste voor een 18-jarige qualifier.

Gezien het ontbreken van een aantal andere grote namen, was Novak Djokovic nog meer dan hij normaal zou zijn de topfavoriet in het heren enkelspel. Een eindzege in New York zou betekenen dat hij de eerste in mensenheugnis zou worden die de vier Grand Slams in hetzelfde jaar kon winnen. En dat zou ook zijn 21ste grandslamtitel zijn, daarmee zou de Serviër er eentje meer hebben dan Federer en Nadal.

Zelfs voor de grootste wereldtoppers blijft het een uitzonderlijk zware opgave, al die grote toernooien in 1 jaar winnen. Het mag niet verbazen dat Djokovic dat net niet haalde. Het blijft bijzonder knap dat hij op één zege van die realisatie kwam. De triomf van Medvedev is voor hem persoonlijk een mijlpaal (het is zijn eerste Grand Slam), maar historisch zouden we het niet noemen. Al zeggen we na zijn carrière misschien van wel.

© photonews

Historisch was de US Open 2021 toch wel en daar had het dames enkelspel alles mee te maken. Nu is het een gegeven in het tennis dat jonge talenten zowel bij de mannen als bij de vrouwen stevig op de poort kloppen. Dat die youngsters ineens doorstomen naar de eindstrijd op het hoogste platform, dat is wel iets nieuw. Een finale tussen een 18-jarige en 19-jarige speelster is ongezien.

Symbolisch ook dat de jongste van die twee dan ook nog eens kon zegevieren. Raducanu werd zo de eerste Britse grandslamwinnares sinds 1977. De statistiek die het meest historisch genoemd mag worden, wijst op haar lange ranking voor aanvang van de US Open. Raducanu is de eerste tennisspeelster in de geschiedenis die als kwalificatiespeelster een Grand Slam wint.