🎥 Djokovic zorgde voor de beelden van het jaar in verloren finale op US Open

Het waren emotionele momenten voor Novak Djokovic. De Serviƫr liet de tranen de vrije loop nog voor het einde van de match.

Het plannetje van Novak Djokovic om de vierde grandslam van het jaar te veroveren liep tegen Daniil Medvedev fout.

Dat het niet ging lukken besefte Djokovic al in de derde set. Hij liet de tranen dan al lopen. “Tegelijkertijd voelde ik verdriet, teleurstelling en ook dankbaarheid voor de steun en het speciale moment dat voor mij was gecreëerd op de baan”, zei Djokovic achteraf.

Nochtans had hij de steun van het publiek. “Deze nederlaag is moeilijk om te verwerken, gezien alles wat er op het spel stond. Maar aan de andere kant heb ik iets gevoeld wat ik nog nooit in mijn leven heb gevoeld hier in New York. Het publiek maakte het heel speciaal en heeft mij aangenaam verrast”, klonk het nog.