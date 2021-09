Kwalificatiespeelster Raducanu maakt sprookje compleet en wint US Open na 'finale van de youngsters'

Het sprookje van Emma Raducanu is compleet. Kwalificaties moest ze spelen op de US Open om op de hoofdtabel te geraken. De 18-jarige Britse was alles en iedereen de baas in New York. Ook Leylah Fernandez ging in de finale voor de bijl met 6-4 en 6-3.

In het damestennis komen verrassingen veel vaker voor dan in het mannentennis, maar met een finale Racudanu - Fernandez had toch niemand rekening gehouden. Een 18-jarige Britse tegen een 19-jarige Canadese. Zeker in het begin was het knokken voor elk punt. Raducanu kwam 2-0 voor, maar Fernandez brak onmiddellijk terug.

Raducanu is een speelster die de ballen graag snel na de bots neemt en ook in deze finale legde ze het tempo bijzonder hoog. Zo bracht de benjamin van deze finalistes haar tegenstandster in tijdnood. Dat was vanaf 4-4 steeds vaker te merken.

RADUCANU HEEFT DE ANTWOORDEN

Fernandez toonde haar karakter. Na verlies van de eerste set kwam ze 1-0 achter in set 2 en werd het ook nog eens 0-40 op de eigen opslag. Vanuit die positie vocht Fernandez zich naar 1-2, met de steun van het publiek. Het deed vermoeden dat een derde set wel mogelijk was, maar het was vooral een korte opflakkering. Raducanu was immers de speelster die doorlopend de antwoorden had op het spel van haar opponente.

Wel werkte Fernandez twee matchballen weg en kwam ze in het volgende game zelf op breakpunt. Er kwam dan nog een medical time-out aan te pas, want er liep bloed op het been van Raducanu. Na het hervatten van de wedstrijd zette de Britse het nog recht en maakte ze het met een ace fantastisch af. In de tweede Grand Slam uit haar carrière is haar eerste grandslamtitel een feit. Geen enkele set gaf ze prijs.

BRITS FEESTJE KAN NIET STUK

Naast het dames enkelspel is ook het gemengd dubbelspel afgesloten met de finale. Joe Salisbury, die eerder al met Rajeev Ram het mannendubbel won, pakte ook in het gemengd dubbel de titel met Desirae Krawczyk. De Brit en de Amerikaanse haalden het van Arévalo en Olmos met 7-5 en 6-2.