Groot-Brittanië gaat uit zijn dak voor 18-jarige grandslamwinnares Raducanu, ook felicitaties van koninklijke familie

Groot-Brittanië heeft opnieuw een grandslamwinnares in de persoon van Emma Raducanu en dat zal iedereen geweten hebben. Velen in het Verenigd Koninkrijk leefden enorm mee met de prestaties van de 18-jarige speelster op de US Open. Ook de koninklijke familie feliciteert haar.

Niet iedereen uit de entourage van Raducanu kon in New York de finale beleven. Ze werd dan maar goegejuicht van op het thuisfront. Suzanne Williams bijvoorbeeld, die Raducanu coachte tussen haar achtste en haar twaalfde, bekeek de wedstrijd op de Parklangley Club in Beckenham. Zoals op de foto te zien is, ging het daar fanatiek aan toe.

VIRGINIA WADE ZIET OPVOLGSTER WINNEN

Ook Harry Bushnell, coach van Raducanu in de leeftijdscategorie van zes tot tien jaar, volgde de match op de tennisclub, net als een horde enthousiaste fans. Wie er wel in New York bij was, waren Britse tennislegenden Tim Henman en Virginia Wade. Raducanu is de opvolgster van Wade, die tot nu de laatste Britse was die een grandslamtitel kon veroveren. Wad won in 1977 Wimbledon.

Op sociale media stroomden de felicitaties voor Raducanu uiteraard binnen, van andere speelsters in het tennis en van (voormalige) sterren uit andere sporten. Ook de Britse koninklijke familie feliciteerde de US Open-winnares, onder meer via een brief van de koningin.

The Queen has sent a message to @EmmaRaducanu to congratulate her on the “remarkable achievement” of winning the #USOpen pic.twitter.com/2noGHRm7DZ — Lizzie Robinson (@LizzieITV) September 11, 2021

Huge congratulations @EmmaRaducanu on your stunning performances and historic Grand Slam victory! Incredible –we are all so proud of you. @LeylahFernandez well done on your amazing achievements at this year’s #USOpen, it’s been a pleasure to watch. C — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 11, 2021

Absolutely unbelievable 👏🏻 a inspiration to everyone @EmmaRaducanu 💙🇬🇧🎾 — Jack Grealish (@JackGrealish) September 11, 2021