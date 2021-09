Droomfinale op US Open: Djokovic winnaar van een vijfsetter en moet nu nog voorbij nummer 2 van de wereld

Er komt een droomfinale op de US Open in het heren enkelspel. De finalisten zijn Novak Djokovic en Daniil Medvedev, het nummer 1 en nummer 2 van de wereld. Djokovic werd in de halve finales danig op de proef gesteld door Zverev, maar won wel.

Djokovic - Zverev was uiteraard een prachtige affiche in de halve finales. Het winnen van de eerste set was belangrijk voor Zverev. Djokovic kwam onder stoom in set 2. Nadien volgden er nog twee spannende sets, beide spelers namen er daarvan elk eentje voor hun rekening.

De vijfde set moest dus beslissen wie er doorging naar de finale. Zverev miste zijn start in die laatste set en kon dat niet meer goedmaken. Djokovic spurtte naar 5-0. Zverev won dan wel nog twee spelletjes, maar meer niet. Met 4-6, 6-2, 6-4, 4-6 en 6-2 plaatste Djokovic zich voor de eindstrijd in New York.

MEDVEDEV WINT IN DRIE SETS

Daniil Medvedev had minder moeite om zich te verzekeren van zijn finaleticket. Voor Auger Aliassime was het al een succes dat hij tot in de halve finales was geraakt. Dat werd ook het eindstation voor de Canadees: Medvedev won met 6-4, 7-5 en 6-2.