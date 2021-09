Brits-Amerikaanse combinatie succesvol op US Open: tweede grandslamtitel voor dubbelduo

Het zijn ervaren toppers die de grandslamtitel op de US Open in het dubbelspel gepakt hebben. De Brit Joe Salisbury en de Amerikaan Rajeev Ram veroverden hun tweede grandslamtitel, nadat ze ook al de Australian Open van 2020 gewonnen hadden.

Ze waren in New York het vierde reekshoofd en waren dus favoriet in de finale tegen het zevende reekshoofd, Jamie Murray en Bruno Soares. Het waren wel Murray en Soares die in het tweede deel van de eerste set voor het beste tennis zorgden.

Het antwoord van Salisbury en Ram was een statement: ze liepen meteen uit naar 4-0 in de tweede set. De setwinst kon hen dus niet meer ontsnappen. Ook in de beslissende derde set namen ze al snel een voorsprong en haalden ze het uiteindelijk vlot. Met 3-6, 6-2 en 6-2 haalden ze de titel binnen in New York.