Goffin zet noodgedwongen punt achter zijn tennisseizoen

David Goffin zullen we dit jaar niet meer op een tenniscourt zien. Dat maakte hij via sociale media bekend.

"Ik heb al geruime tijd kniepijn, ik heb tijd nodig om mijn knie te laten genezen", zegt de 30-jarige David Goffin op zijn Instagrampagina.

De Luikenaar zal dit seizoen niet meer in actie komen. "Ik zou graag volledig herstellen van al de blessures die ik recent gehad heb om zo volgend jaar sterker terug te komen. Ik verontschuldig me bij de toernooien en de fans, maar ik zie jullie terug in 2022!"

Het werd een jaar om snel te vergeten voor Goffin.