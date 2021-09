Finalisten bij de vrouwen op de US Open bekend

Op de US Open werden vannacht de halve finales afgewerkt. Leylah Fernandez en Emma Raducanu spelen de finale.

De Canadese Leylah Fernandez won haar halve finale van Aryna Sabalenka (WTA 2) uit Wit-Rusland. Fernandez won in drie sets (7-6, 4-6, 6-4).

De 19-jarige Fernandez, die in de derde ronde de Japanse titelverdedigster Naomi Osaka uitschakelde, staat voor het eerst op een grandslamtoernooi. Op Roland Garros 2020 geraakte ze in de derde ronde, haar beste prestatie ooit.

De Britse Emma Raducanu won in twee sets (6-1, 6-4) van de Griekse Maria Sakkari. Het was pas haar tweede deelname aan een grandslam voor Raducanu. Op Wimbledon haalde ze in juli nog de vierde ronde.

Raducanu moest via de kwalificaties in de hoofdtabel geraken. Nooit geraakte iemand eerder, zowel bij de mannen als de vrouwen, op de US Open via kwalificaties in de halve finale.