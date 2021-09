European Open lost al enkele namen: Bulgaar Dimitrov en Italiaans toptalent komen opnieuw naar Antwerpen

Het is stilaan weer uitkijken naar de European Open, die dit najaar opnieuw plaatsvindt. Met Dimitrov en Sinner kan de organisatie al twee mooie namen aankondigen die er dan bij zullen zijn in Antwerpen. Dimitrov en Sinner zijn ook geen onbekenden voor de European Open.

Dimitrov was vorig jaar halvefinalist op de European Open en Sinner was dat in 2019. De Italiaan brak toen als wildcardspeler door in Antwerpen. In 2020 was Sinner er niet bij. Dit jaar keren zowel Dimitrov als Sinner dus terug naar de European Open.

💥@GrigorDimitrov Confirmed!💥



Great News! The Bulgarian player 🇧🇬 will be looking for his ninth ATP title in front of a full house at the Lotto Arena in Antwerp 🙌



Who is coming to watch him play?😁 https://t.co/qoCL8mb9as#Dimitrov #EuropeanOpen2021 #ATPtour #Antwerp pic.twitter.com/FbyVUaE0w9 — European Open (@EuroTennisOpen) September 10, 2021

Het Belgische ATP-toernooi zat de voorbije jaren in de lift op vlak van toeschouwersaantallen. Wellicht zal het dus ook dit jaar opnieuw een mooi deelnemersveld kunnen presenteren. Een definitieve deelnemerslijst zal op 21 september bekendgemaakt worden. Het toernooi start op 17 oktober.

🔥Exciting News!🔥 @JannikSin plays the #EuropeanOpen2021 🥳



The Next Gen Italian 🇮🇹 who continues his meteoric rise will try to win the fourth ATP title of his career!



👀Who saw him reach the semi-finals in 2019?https://t.co/qoCL8mb9as#Sinner #ATPtour #Antwerp #Belgium pic.twitter.com/iEEpG4Gc9O — European Open (@EuroTennisOpen) September 10, 2021

Vorig jaar stonden Alex de Minaur en Ugo Humbert in de finale van de European Open. Humbert haalde het toen met 6-1 en 7-6 (7/4). David Goffin zal dit jaar niet van de partij zijn, hij zette al een punt achter zijn tennisseizoen.