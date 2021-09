US Open: Maria Sakkari haalt het nu ook van nummer vier van de wereld en neemt het in halve finales op tegen 18-jarig toptalent

Maria Sakkari, de nummer 18 van de wereld bij de vrouwen, blijft een sterke indruk maken op de US Open. De Griekse speelster haalde het deze nacht van Karolina Pliskova, de nummer 4 van de wereld.

Het is een US Open vol verrassingen bij de vrouwen en ook in de wedstrijd tussen Sakkari en Pliskova ging de overwinning naar de underdog. Pliskova, de nummer 4 van de wereld, was namelijk de favoriete, maar ze verloor in twee sets.

De sets gingen wel gelijkop, maar Sakkari sloeg telkens op het juiste moment toe. Ze won de wedstrijd dan ook met 6-4 en 6-4. In de halve finales wacht een wedstrijd tussen Sakkari en de 18-jarige sensatie Raducanu.