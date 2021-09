Novak Djokovic moet opnieuw set prijsgeven, maar staat wel in halve finales US Open

Novak Djokovic heeft zich deze nacht kunnen plaatsen voor de halve finales op de US Open. De nummer één van de wereld schakelde in de kwartfinales de Italiaan Matteo Berrettini uit in vier sets.

Matteo Berrettini is de nummer acht van de wereld en in de eerste set maakte hij het Novak Djokovic knap lastig. De Italiaan haalde de set uiteindelijk ook binnen met 5-7. Na de tweede set kwam Djokovic echter op gelijke hoogte (6-2). Ook in de derde set speelde Djokovic op een hoog niveau en hij haalde het opnieuw met 6-2. Matteo Berrettini leek aangeslagen en zo ging ook de derde set vrij eenvoudig met 6-3 naar de nummer één van de wereld. Zo heeft Djokovic zich kunnen plaatsen voor de halve finales op de US Open.