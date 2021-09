Lloyd Harris kan niet stunten tegen nummer 4 van de wereld en is uitgeschakeld op de US Open

Lloyd Harris, de pupil van onze landgenoot Xavier Malisse, is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales op de US Open. In de kwartfinales was de Duitser Alexander Zverev net iets te sterk.

In de eerste set kon het nog alle kanten uit, maar Harris en Zverev gaven elkaar geen duimbreed toe. Uiteindelijk ging de eerste set wel naar de nummer 4 van de wereld na een spannende slotfase. Zverev haalde het met 7-6 (8/6). Lloyd Harris leek gekraakt, want in de tweede set ging het iets vlotter voor Zverev. De Duitser haalde het met 6-3 en ook de derde set was voor Zverev met 6-4. Het Amerikaanse Grandslamtoernooi zit er dus op voor Lloyd Harris.