Kwartfinales in het dubbelspel is het eindstation voor Elise Mertens op de US Open

Nils Wens

Vandaag 06:17 |







Foto: © photonews

De US Open zit erop voor Elise Mertens. Onze landgenote speelde woensdagavond haar kwartfinale in het dubbelspel met Hsieh Su-Wei, maar ze raakten niet voorbij het Amerikaanse duo Cori Gauff en Caty McNally. Elise Mertens en Hsieh Su-Wei waren samen aan een goed toernooi bezig, maar in de kwartfinales kregen ze met het duo Cori Gauff en Caty McNally twee lastige tegenstanders voorgeschoteld. In de eerste set waren de Amerikaanse vrouwen duidelijk beter en ze haalden het ook met 3-6. In de tweede set konden Elise Mertens en Hsieh Su-Wei meer weerwerk bieden, maar Cori Gauff en Caty McNally sloegen op het juiste moment toe. 6-7 (1/7) werd de score in de tweede set en dus zit de US Open erop voor Elise Mertens.



