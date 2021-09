Hoe zien de halve finales eruit op de US Open? Topper tussen Djokovic en Zverev, Sabalenka tegen Canadese revelatie

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen zijn de halve finales bekend op de US Open. De match waar het meeste naar uitgekeken wordt, is misschien wel het duel tussen Djokovic en Zverev.

Novak Djokovic is de topfavoriet om de US Open te winnen bij de mannen, maar in de halve finale krijgt hij misschien wel de lastigste tegenstander die hij kan tegenkomen op het Amerikaanse Grandslamtoernooi. De nummer één van de wereld neemt het namelijk op tegen Alexander Zverev, de nummer vier van de wereld die aan een zeer sterk seizoen bezig is.

Toch kan Djokovic in een eventuele finale ook nog uitkomen tegen de nummer twee van de wereld, want ook Daniil Medvedev zit nog in het toernooi. De Rus neemt het in zijn halve finale op tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime, de nummer 15 van de wereld.

Bij de vrouwen zijn er enkele verrassingen, want zo zitten de 18-jarige Emma Raducanu en de 19-jarige Leylah Fernandez nog steeds in het toernooi. De twee revelaties zouden ook tegen elkaar kunnen uitkomen in de finale, maar er wacht wel een zware tegenstander voor hen in de halve finales.

Raducanu, de nummer 150 van de wereld, zal het namelijk opnemen tegen Maria Sakkari, de nummer 18 van de wereld, terwijl Leylah Fernandez, die op de 73e plaats staat, het moet opnemen tegen Aryna Sabalenka, de topfavoriete om het toernooi te winnen. Sabalenka is de nummer twee van de wereld.