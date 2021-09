Het gaat dan toch nog gebeuren: Clijsters krijgt wildcard voor toernooi in VS en speelt dit jaar nog wedstrijd(en)

De laatste officiële wedstrijd van Clijsters dateert ondertussen van meer dan een jaar geleden. Op de US Open van 2020 verloor ze van Alexandrova. Sindsdien hield aanslepende blessurelast Clijsters weg van de baan en dreigde de 'Kimback' stil te vallen.

Toen bleek dat Clijsters ook niet ging deelnemen aan Wimbledon of de US Open, dreigde het een jaar zonder wedstrijd of toernooi te worden. Niets is minder waar, want Clijsters voelt zich fit genoeg om binnenkort toch weer op de baan te stappen. Ze heeft een wildcard aanvaard voor het WTA-toernooi van Chicago.

Thanks for the wildcard @ChiTennisFest - looking forward to visiting Chicago for the first time and getting back on Tour again ! See you 🔜 🎾@wta #BabolatFamily #InnermeEU #4254sport https://t.co/aKZq9IKLhG