18-jarige sensatie blijft indruk maken en plaatst zich voor halve finales op US Open

Emma Raducanu is de nummer 150 van de wereld op de WTA-Ranking, maar daar is op de US Open maar weinig van te merken. In de kwartfinales moest de Zwitserse Belinda Bencic er namelijk aan geloven in twee sets.

Belinda Bencic is de nummer 12 van de wereld en was dus ook de favorieten voor deze wedstrijd. Raducanu maakt echter al dagen een uitstekende indruk en ook in de kwartfinales haalde de Britse een zeer hoog niveau. In de eerste set kon Bencic maar weinig klaarspelen en dus ging de eerste set naar Raducanu met 6-3. In de tweede set was het iets spannender, maar ook hier was Raducanu te sterk voor Bencic. 6-4 en dus is het sprookje voor de 18-jarige Raducanu nog niet afgelopen.