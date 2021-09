Sander Gillé strandt op enkele punten van de halve finales in het gemend dubbel op de US Open

In het dubbel bij de heren was Sander Gillé al uitgeschakeld op de US Open, in het dubbel gemengd was hij wel nog actief. Gillé vormde in New York een duo met de Nederlandse Demi Schuurs. Ze kwamen tot op enkele punten van de halve finales.

Schuurs is een voormalige dubbelpartner van Elise Mertens en ging nu met een andere Belg op zoek naar succes. Dat was er in de eerste ronde: Kalieva en Kuzuhara werden verslagen met 6-3 en 6-4. Door een walkover in de volgende ronde stonden Gillé en Schuurs meteen in de kwartfinales. Daarin waren hun tegenstandsters de Amerikaanse Desirae Kracwzyk en de Brit Joe Salisbury. Zij domineerden het wedstrijdbegin. Schuurs en Gillé knokten zich stilletjesaan wel in de match. Dat leverde in de eerste set slechts één spelletje op, maar bij 1-1 in set 2 begonnen Schuurs en Gillé zelf aan een reeks van vijf games op rij. VOORSPRONG IN SUPER TIEBREAK NIET BEHOUDEN Een super tiebreak moest dus de beslissing brengen. Het zag er goed uit toen Schuurs en Gillé 1-4 uitliepen. Krawczyk en Salisbury maakten die kloof meteen goed. Schuurs en Gillé kwamen nadien nog wel 6-7 voor, maar alle resterende punten gingen naar het andere duo. Met 6-1, 1-6 en [10-7] plaatsten Krawczyk en Salisbury zich ten koste van Schuurs en Gillé voor de halve finales.