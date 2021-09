19-jarige revelatie klopt Svitolina na thriller en treft Sabalenka in halve finales, Medvedev tegen Auger Aliassime

De US Open is dan toch niet de Grand Slam van Svitolina geworden. Een halve finale tegen Sabalenka loopt de Oekraïense mis na een nederlaag tegen Leylah Fernandez, één van de absolute revelaties van het toernooi. Bij de mannen is Auger Aliassime - Medvedev de eerste halve finale.

Fernandez had eerder al Osaka en Kerber verslagen en nam dus nog een derde grote naam te grazen. Nadat Fernandez en Svitolina elk een set voor hun rekening namen, ging de Canadese nog beter serveren. Toen ze serveerde voor de match, keerde Svitolina wel nog een keertje terug. In de allesbeslissende tiebreak haalde Fernandez het alsnog nipt. Het werd 6-3, 3-6 en 7-6 (7/5).

Haar tegenstandster in de halve finales is dus Aryna Sabalenka, het nummer 2 van de wereld. De Wit-Russische kende vrij weinig moeite met het opzij zetten van de Tsjechische Krejčíková. In de tweede set bood die laatste al wat meer weerwerk, maar met 6-1 en 6-4 schaarde Sabalenka zich bij de laatste vier op de US Open.

SPROOKJE VAN DE ZANDSCHULP EN ALCARAZ EINDIGT WEL

Ook bij de mannen is het tweede reekshoofd door naar de halve finales. Daniil Medvedev maakte een einde aan het sprookje van de Nederlander Van De Zandschulp en klopte hem met 6-3, 6-0, 4-6 en 7-5. Ook in het heren enkelspel heeft Canada een speler in de halve finales. Auger Aliassime stond 6-3 en 3-1 voor tegen de jonge Alcaraz toen die laatste moest opgeven.